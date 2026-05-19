円安も何のその。ゴールデンウィークに、関空から海外に行った日本人の数が去年より増加です。 大阪出入国在留管理局によりますと、ゴールデンウィーク期間に関西空港から出国した日本人の数は10万6500人で、去年の同じ時期に比べ10%増加しました。 円安は一般的に、個人の海外旅行などには不利と言われますが、コロナ以降、増加傾向にあるということです。 一方で海外から日本を訪れた外国人