新潟県は今年度の県立高校の一般入試における学力検査の平均点を発表。 全日制課程では5教科の合計得点の平均点が49．5点で、昨年度を3．9点下回りました。 教科別では英語のみ昨年度を上回り、そのほかの教科は昨年度を下回っています。