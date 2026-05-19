スポーツに打ち込む中学生の集大成となる“全国中学校体育大会”、通称「全中」で、相撲やハンドボールなど9つの競技が今年度で最後になります。 【写真を見る】【なぜ？】「目指す場所がなくなる」 中学生スポーツの全国大会"全中"9競技が今年度で最後に 全国大会がなくなる背景、そして中学生達の思いを取材しました。 「全中」は選手たちの目標 稽古に励むのは、阿蘇相撲愛育会のメンバーです。目