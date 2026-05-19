5月14日にJR明石駅前の商業施設で、66歳の女性が運転する軽乗用車がゲートバーを突き抜け駐車場内に進入し、62歳の男性をはねた事故。 はねられた男性は意識不明の重体で搬送されていましたが、19日に病院で死亡が確認されしました。 ■ゲートバーが閉まっているのに発進… 警察と消防によると、14日午前11時40分ごろ、明石市東仲ノ町の「アスピア明石」の駐車場入口で、市内在住の女性（66）が運転す