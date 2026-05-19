酒を飲んだ状態で車を運転し、事故を起こした消防士を懲戒免職処分です。懲戒免職処分となったのは、八代広域消防本部鏡消防署に勤務する20代の男性消防士です。 消防本部によりますと、男性消防士は、ことし1月、熊本市内で酒を飲んだ後、駐車場にとめていた自家用車を運転し、敷地内の別の車に接触しました。そのまま去り、意識が朦朧とした状態で、およそ3.7キロ離れた別の駐車場まで運転したということです。男性消防士は