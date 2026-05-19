ことし3月、石川県白山市で発生した大規模な地すべり。県では19日、本格復旧に向けた検討委員会が開かれましたことし3月に石川県白山市の河合町で発生した大規模な地すべり。県によりますと、高齢者施設の入居者など合わせて77人が現在も避難を続けています。こうした中、19日に開かれたのは、有識者や白山市の関係者などによる地すべり対策検討委員会。 石川県農林水産部・由谷 倫也 参事：「地すべりの発生、気候対策工事の