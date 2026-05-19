28日発売の『B.L.T.2026年7月号』（東京ニュース通信社）には、20日に17thシングル「Kind of love」をリリースする日向坂46から四期生の清水理央が登場する。【別カット】息を吞むほど美しい清水理央近年はビジュアル面でもより進化を遂げ、冠番組『日向坂で会いましょう』（テレビ東京）では積極的なキャラクターで番組を盛り上げる姿がしばしば話題になっている。今回のグラビアでは、そんな清水の力強い美しさにフ