◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月19日倉敷）阪神先発の西勇は5回5安打2失点で3勝目の権利を持って交代した。3回までゼロを並べて迎えた4回。先頭から3個の四死球で満塁を招くと、6番・石伊に右翼への2点適時二塁打を浴びた。なおも無死満塁を背負ったが田中、金丸、代打・カリステは打ち取った。試合前の時点で通算1500奪三振まで残り「8」で迎えた一戦。初回、3回、5回に1個ずつ奪い、残り5とした。