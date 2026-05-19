（若狭敬一アナウンサー）ナフサショック、様々なところに影響出てますね。（大石邦彦アンカーマン）駄菓子から住宅まで広範囲にわたって、石油製品で成り立っているわけなんですね。 【写真を見る】 製造業全体の3割がナフサ関連 イラン攻撃から約80日“ナフサショック”の影響を｢シンナーの流通｣で見てみる【大石邦彦解説】 こちら帝国データバンクのデータになるんですが、ナフサ不足とナフサ