サンダル選びで意外と悩ましいのが、“ラクさ”と“見た目”のバランス。涼しく履ける一方で、ラフすぎると街中では浮いて見える。かといってデザイン重視で選ぶと、旅行や長時間の外出では疲れやすい問題も。そんな夏の足元の悩みに応える選択肢として、支持を集めているのがKEENのサンダル。中でも定番人気を誇る「UNEEK」と「NEWPORT」は、それぞれ異なる魅力を持つモデルだ。特徴がはっきり分かれており、使いたいシーンから