取材に応じるimecのパトリック・バンデナメーレCEO＝19日、ベルギー・アントワープ（共同）【アントワープ共同】半導体分野で世界的に有名なベルギーの研究機関imec（アイメック）のパトリック・バンデナメーレ最高経営責任者（CEO）は19日、取材に応じ、先端半導体の国産化を目指すラピダスと「密接に協力している」と述べ、支援継続に意欲を示した。アイメックは、半導体の微細化に欠かせない極端紫外線を利用した露光技術の