歌手の西川貴教（55）が、19日放送のTOKYOFM「THETRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演し、ボディーメークを始めるきっかけを語った。健康美コンテスト「ベストボディ・ジャパン」のモデルジャパン部門ゴールドクラスで、20、21年と連覇。アーティストとは違った一面を見せている。最初のきっかけは、舞台のためのスタミナだった。30歳ごろに初の舞台を経験。「我々ね、コンサートだけだと夜の公演1本で済むんですけど