◇パ・リーグ日本ハム―楽天（2026年5月19日エスコンF）日本ハム・伊藤大海投手（28）が無死満塁のピンチを無失点で切り抜けた。4点リードの5回、連打と四球で無死満塁を招いたが、渡辺佳を150キロ直球で空振り三振、平良をスプリットで2者連続三振、最後は太田をスプリットで三ゴロに仕留めた。伊藤は6回11安打も2失点。今季ワーストの63被安打。初回にはリーグワーストの10本目の被本塁打を記録している。