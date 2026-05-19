フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が18日、Instagramを更新。子どもたちとの初めてのキャンプでハプニングが起きたことを明かした。【映像】新井恵理那のビキニ姿やキャンプでのハプニング写真2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2歳の長男と1歳の長女を育てている新井。2026年1月9日には、Instagramで「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、おそろいになるなら…と着ちゃいました！むちむちbody！気分あがり