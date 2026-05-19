BSテレ東「NIKKEI日曜サロン」（日曜午前9時30分）のサブキャスターを務める、フリーアナウンサー北村まあさ（38）の初の絵画個展「『POP DOG−シュバルツ的歩き方』へ」が19日、東京・麻布台ヒルズ「大垣書店」で最終日を迎えた。15日から5日間、開催されて、テレビ東京の相内優香アナウンサー(40)やラジオパーソナリティー武田砂鉄氏(43)など多くの来訪者を集めた。この日、38歳の誕生日を迎えた北村は「去年の秋から準備を始め