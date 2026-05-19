髙槌 七海 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。きのう18日、きょう19日と夏の暑さが続いていますね。小野 和久 気象予報士：あす20日夜から雨が降り、この暑さは落ち着きます。天気のポイントです。 小野：あさって21日は、雨の降り方が強まる可能性があります。21日の最高気温は22度でしょう。気象台の週間予報です。 小野：21日・木曜日は、大雨警報が発表されるくらい降り方が強まる可能性