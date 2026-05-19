石川県輪島市の名舟町に伝わる「御陣乗太鼓」。そのシンボルとして大切にされてきた輪島塗のパネルが地震以来、ようやく地元に帰ってきました。石川県輪島市の名舟町の会館に運ばれた輪島塗のパネル。6枚あわせると…そこには、御陣乗太鼓を打ち鳴らす勇ましい男たちの姿が… 御陣乗太鼓保存会・槌谷 博之 さん：「2年半ぶりぐらいだし、お帰りなさいという感じですよね」長年、地元の人たちが大切にしていたパネルがようやく