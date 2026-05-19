石川県志賀町にあるトレーラーハウス型の仮設住宅の撤去作業が19日から始まりました。能登半島地震後に設置された仮設住宅の撤去はこれが初めてです。リポート・竹背 達也 記者：「約2年3か月にわたって被災者の住居となった仮設住宅ですが、その役目を終え、きょうから撤去作業が始まりました」撤去作業が始まったのは、石川県志賀町の「とぎ第一団地」です。 おととしの震災後、志賀町内で初めての仮設住