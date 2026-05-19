金沢市内の男性に対しうその投資話を持ち掛け、多額の現金をだまし取ったとされる男の控訴審。金沢地裁の一審判決では、詐欺の罪に問われているプルデンシャル生命の65歳の元社員の被告に対し、懲役4年6か月の実刑判決が言い渡されていましたが、量刑が重過ぎて不当であるとして控訴していました。19日、名古屋高裁金沢支部は、被告には詐欺の確定的な故意があったと指摘。その上で、地裁判決に誤りはなかったとして、被告の控訴を