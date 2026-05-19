希望した住民の血液検査が始まりました。石川県白山市にある化学メーカーの工場の地下水から、有機フッ素化合物・PFASが検出された問題。白山市では、これまでに石川県の水質調査で45か所の井戸から基準を超えるPFASが検出されていて、19日から希望する住民を対象に血液検査が始まりました。血液検査は23日にも行われ、7月中旬に住民に結果が伝えられる予定となっています。