新生ゼロワンは１９日、クリス・ヴァイスが練習中に負傷し、精密検査の結果、足首の靭帯断裂、および腓骨の骨折と診断されたと発表した。６月６日板橋大会、また６月１３日新木場大会から開幕する「火祭り２０２６」を含め、当面の間の大会を欠場する。団体によると、骨折自体は自然治癒が可能であるものの、靭帯の断裂により足首に深刻な不安定さが生じているため、医師の診断に基づいて手術を行う。５月２０日に患部を固定す