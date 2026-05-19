日本テレビ系「歌唱王〜全日本歌唱力選手権〜」第１３回大会で頂点に立った長崎県平戸市在住の小学６年生・西山琳久（にしやま・りく＝１１）が７月２２日にキングレコードからメジャーデビューすると発表された。さらに、デビュー前としては異例となる５月２６日放送のＮＨＫ「うたコン」への初出演も明らかになった。応募総数１万２５１７人を集めた「歌唱王」で、頂点に立った西山。幼少期、幼稚園の送迎をしてくれた祖父の