鹿児島湾＝錦江湾の湾奥部に位置する4つの市が連携して、防災や地域活性化に取り組む「錦江湾奥会議」が開かれました。 会議には鹿児島・霧島・姶良・垂水の4つ市の市長が参加しました。 この中で鹿児島市の井口正人火山防災専門官から、姶良カルデラの隆起について「おととしは、停止もしくは収縮気味だったのが、去年から今年にかけては、以前と同様に隆起が続いている」と報告がありました。 市長らからは桜島の大規模噴