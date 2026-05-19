鹿児島県内を含む九州南部はこの先、雨やくもりの天気が続く見込みです。梅雨入り間近の中、県などが災害の危険がある場所を点検しました。 （記者）「この地域では住宅地の近くまで高い斜面が迫っている」 阿久根市大川・尻無地区の住宅地です。大雨などで斜面が崩れるおそれがあるため、高さおよそ20メートル、幅およそ200メートルにわたってのり面工事が行われています。 19日の防災点検は、5月の「県民防災