スマートフォンやAIなどに欠かせない半導体。 鹿児島大学大学院に半導体の製造に携わる人材育成のための実習施設が完成し、きょう19日、報道陣に公開されました。 こちらが、鹿児島大学大学院の理工学研究科に完成した半導体の実習施設「SARF－Kagoshima」です。 文科省が全国の大学で進める半導体に携わる人材の育成事業の一環として、補助金およそ3000万円を活用して整備されました。半導体チップの「設計」