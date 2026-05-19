子どもたちに税金について理解を深めてもらおうと、鹿児島市の小学校で19日、特別授業がありました。 松崎さんは鹿児島市民ですが、鹿児島市で全ての市民が1年間に納めた税金はいくらだと思いますか。 この教室は、子どもたちに税金について理解を深めてもらおうと、鹿児島税務署などでつくる協議会が開きました。 19日は、鹿児島市の宮小学校に通う6年生15人が、税金を納める意義や役割について楽しく学びました。 鹿児島