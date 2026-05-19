きょう午後、三重県津市の山林で火事があり、現在も延焼中です。 【現場の画像】激しい炎も… 三重･津市で山林火災 延焼中 山頂への道幅狭く消防車は現場まで近づけず 消火剤タンクを背負った隊員が山へ 火事があったのは、津市美杉町下之川の山林できょう午後3時20分頃、地元の消防団員から「山から煙が上がっている」などと119番通報がありました。 消防車9台が出動し消火活動にあたっていますが、現在も延焼中です。 【現