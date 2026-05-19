物価上昇が続く中、県内の公衆浴場でつくる組合は、銭湯の料金の値上げを早ければ今月中にも県に申請する方針です。鹿児島の銭湯が初めて500円となる可能性がある中、利用客、経営者ともに思いは複雑です。 （記者）「鹿児島市のこちらの公衆浴場も値上げし、大人は500円になりそうです」 創業およそ90年、鹿児島市易居町のかごっま温泉です。 かごっま温泉を含む鹿児島県内の公衆浴場でつくる組合は、きのう18日に総会を開