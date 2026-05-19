メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋・栄で6月オープンする商業施設「HAERA」は、オープンから4日間入店に予約が必要です。 「HAERA」は「ザ・ランドマーク名古屋栄」の地下2階から地上4階に入ります。 高級ブランドのショップや飲食店など65店舗があり、そのうち40店舗が東海エリア初出店です。 グランドオープンは6月11日ですが、混雑が予想されるため11日から14日までの4日間は、入店