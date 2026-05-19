鹿児島港から奄美大島・古仁屋に向かっていた「フェリーあまみ」が今月16日、エンジンの異常で引き返していたことがわかりました。運航再開の見通しは立たず、離島の修学旅行にも影響が出ています。 （記者）「フェリーあまみが係留されています。外からは作業をする人の姿は確認できません」 奄美海運によりますと、「フェリーあまみ」は今月16日午前9時ごろ、鹿児島から奄美大島・古仁屋へ向かう途中、2つ