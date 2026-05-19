三重県津市の山林火災は、現在も延焼中です。 【写真を見る】三重･津市の山林火災 タンク背負った隊員が歩いて山へ 火元への道狭く消防車が現場まで近づけず 日没後も消火活動継続 火事があったのは、津市美杉町下之川の山林できょう午後3時20分頃、地元の消防団員から「山から煙が上がっている」などと119番通報がありました。 消防車12台が出動し、消火活動にあたっています。 【現場の画像】三重･津市の山林火災 激しいも…