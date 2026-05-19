メ～テレ（名古屋テレビ） 中東情勢の悪化により各地で自治体指定のごみ袋が品薄となっていて、指定以外の袋の使用を認める自治体も出てきました。 愛知県新城市は5月21日から6月末までの臨時措置として、指定ごみ袋が手に入らない場合は、条件を満たす袋の使用を認めると発表しました。 使用できるのは、透明や半透明で中身が確認でき、口を閉じられる袋で、容量は30リットルか45リットルです。 ほかの自治体