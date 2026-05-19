3人制バスケットボールのプロリーグ、3X3UNITEDの新シーズンが開幕しました。鹿児島がホームのエクスプローラーズ鹿児島には、社会人に大学生と、多彩なバックグラウンドの選手たちが活躍しています。 通常のバスケコートのおよそ半分のサイズで10分間・21点先取したチームが勝利する3X3。プロリーグの3X3UNITEDには全国から22チームが参加。4つのエリアに分かれ5