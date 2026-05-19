今大人気のぷっくりとした「ボンボンドロップシール」。その人気の影で横行するニセモノの摘発をカメラが捉えました。 【写真を見る】小学生中心に大人気の｢ボンボンドロップシール｣ 人気に乗じた“ニセモノ”摘発の瞬間 シールの裏面には中国語が… 今、小学生を中心に幅広い層でブームとなっているのが…（小学生）「11冊持っている」お気に入りのシールを集めたオリジナルの“シール帳