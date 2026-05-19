メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県清須市にあるビール工場で、製造工程を知り開発者の思いを体感できる、新しい見学ツアーが始まります。 清須市の「キリンビール名古屋工場」で、新しい見学ツアー「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」が始まるのを前に、お披露目会が開かれました。 通常のツアーで試食できる薄い黄色の麦芽に加え、黒ビールに使われる香ばしくて