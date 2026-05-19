EVの普及進まず頓挫。中部電力系の充電事業会社が民事再生を申請しました。 【写真を見る】中部電力系の充電事業会社 EVの普及進まず民事再生を申請 負債総額47億円 今後スポンサーを募り再建を図る方針 民事再生手続きを申し立てたのは、中部電力ミライズ子会社の「ミライズエネチェンジ」とその子会社3社です。 EV充電事業の拡大を目指しましたが、昨年度の充電器設置台数が当初の想定の7割程度にとどまったことや、工