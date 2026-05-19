特集「この人に聞く」今回は、先月、鹿児島銀行のトップに就任した碇山浩美新頭取です。中東情勢悪化に、異例の株高。経済を取り巻く環境が大きく変わる中、地域経済とどう向き合っていくのか聞きました。 先月1日に就任した碇山浩美頭取。鹿児島県薩摩川内市出身の63歳です。川内高校から専修大学に進み、1985年に入行。鹿児島市の卸本町支店長や融資部長などを歴任し、おととしから副頭取を務めました。 平成以降、最短の2年