土地の売買をめぐり、名古屋市中村区の会社から7億円以上をだまし取った罪に問われている会社社長ら2人は、初公判で起訴内容を認めました。東京の不動産会社「navyトラスト」の社長・坂井邦昭被告(81)ら2人は、東京・新橋の土地の取引をめぐり、ウソの契約書を作成するなどして名古屋市中村区の会社から計約7億5000万円を騙し取った罪などに問われています。19日の初公判で、2人は起訴内容を認めました。続く冒頭陳述で、