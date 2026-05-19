原付バイク2台を盗んだとして愛知県の高校生の少年8人が逮捕されました。周辺地域では40台以上、オートバイが盗まれる被害が出ていて、警察が関連を調べます。 警察によりますと窃盗の疑いで逮捕されたのは、愛西市、蟹江町、稲沢市、名古屋市港区に住む15歳から18歳の高校生の少年8人です。 今年2月、愛西市内の集合住宅の駐輪場から原付バイク2台を盗んだ疑いが持たれています。 8人は「遊び仲間」で、い