栃木県で女性が殺害された事件。SNSで闇バイトに応募した16歳の少年が、ほかの少年を誘ったとみられます。子どもを闇バイトから守るためにできることは。専門家を取材しました。 【写真を見る】｢適切な判断できない若者が増えているのでは｣ “闇バイト”から子どもを守るには？ 専門家に聞く 子どもが犯罪起こした親の第一声は｢まさかうちの子が｣ 栃木強盗殺人 16歳少年4人逮捕 「なにかあってからでは遅い」親世代からは不安の