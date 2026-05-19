愛知県岡崎市の金属リサイクル会社で火事があり、従業員2人が病院に搬送されました。消防によりますと、19日午後2時半ごろ、岡崎市西蔵前町の金属リサイクル会社のトージツ岡崎工場で「黒煙が出ている」などと通行人から119番通報が10件以上相次ぎました。消防車など14台が出動し、火はおよそ2時間半後に消し止められました。この火事で、40代の男性従業員2人が顔をヤケドするなどして病院に搬送されましたが、いず