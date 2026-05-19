福島県で高校生が死傷したバス事故を受け、岐阜県も実態調査に乗り出す方針を示しました。今月6日、郡山市の磐越自動車道で起きたマイクロバスの事故では、高校生が死傷し、文部科学省は19日、全国の教育委員会などに部活動における安全確保を徹底するよう通知を出しました。この通知を受け、岐阜県の江崎知事は県立と私立高校、それに特別支援学校のあわせて105校を対象に、実態調査に乗り出す考えを明らかにしました。江崎