幅広い世代で人気の「ボンボンドロップシール」の偽物を販売目的で所持したとして男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、いずれも大阪府の会社役員・高瀬隆之容疑者(39)と、個人事業主の新谷浩二容疑者(41)の2人です。警察によりますと、2人は今年2月、名古屋市内の商業施設で「ボンボンドロップシール」の偽物1016冊を販売するために所持していた疑いが持たれています。2人は偽のシールを海外から輸