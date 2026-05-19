スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、同性の知人に惹かれ、過去の告白や現在の自分の立場に葛藤する３０代後半・既婚女性からのメッセージに、江原が愛のある一刀両断の言葉をかけました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞私は既婚者で7歳と5歳の子どもがいます。数年前