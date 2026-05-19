ボディービルダーでタレントの横川尚隆がボディービルの大会に出場することを報告した。１９日までにインスタグラムに全身ショットをアップ。自身の肉体美を披露した。横川は鍛え抜かれた上半身やポスターを公開するとともに「８月２日ＺｅｎｉＸＪＡＰＡＮＰＲＯに出場します！！」と報告し、「世界中のスーパーマッチョ達と戦えるの最高に幸せで楽しみ倒すぜ世界勝つよ」と意気込んだ。続けて「日本のファンのみんなの