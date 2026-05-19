◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・倉敷）中日・金丸夢斗投手が今季ワーストの１０安打を浴びた。同ワーストタイの４失点。２試合連続での５回降板となった。初回に先頭の岡城の左翼線二塁打でいきなりピンチを招き、佐藤輝に先制打。２回は無死満塁を切り抜けたものの、３安打を許した。３回に佐藤輝に２ラン。５回は２死から失点した。森下に四球を与え、佐藤輝に３打席連続安打となる左前打。一、二塁から大山の左