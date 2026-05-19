◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）広島の床田寛樹投手が、６回無失点で今季２勝目（２敗）の権利を手にマウンドを降りた。３点リードの７回からリリーフにバトンを渡した。打線が２点先制した直後の５回は無死二塁のピンチをしのいだ。５回は勝又に先頭二塁打を浴びた後、成瀬の遊ゴロで１死三塁となり、松尾を二ゴロ、代打・ビシエドを遊ゴロに仕留めた。６回も蝦名に先頭二塁打を浴びたが、