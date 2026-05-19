国内女子ゴルフツアーのブリヂストンレディスは２１日から４日間、千葉・袖ヶ浦ＣＣ袖ヶ浦Ｃ（６７３２ヤード、パー７２）で行われる。元世界ランク１位でブリヂストン契約プロの宮里藍さんが１９日、会場で若手プロやアマチュア選手とトークセッションを行った。宮里さんはアマチュア４人とプロ３人と、それぞれ約３０分ずつ真剣に向き合った。自身の日米で経験を実例、エピソードをベースに伝えた。セッション後には「選手か