◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・いわき）出はなをくじかれた。初回。カウント１―０から先頭打者の平山に投じた真ん中高めの速球を左翼席に運ばれると、ヤクルト・高橋は顔をゆがめた。先制点を献上すると２死後、ダルベック、大城に連打を許して２点目を献上。「立ち上がり、甘い球が多く痛打されてしまって先制点を許してしまった」と悔しがった。いわきのマウンドは初めて。アジャストできないまま、力みが失