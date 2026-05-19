NYチーズケーキとベイクドチーズケーキの違いって？ 一般的なベイクドチーズケーキとNYチーズケーキ、何が違うの？ と疑問に思ったことがある方も多いと思います。違いは粉の量！ ベイクドチーズケーキに比べて、チーズの配合率が高く、粉はほとんど使っていないのがNYチーズケーキ。だから、一般的なベイクドチーズケーキのように濃厚でしっとりしているのに、口の中でほろほろっと溶けていくような食感が生まれるんです。今日は